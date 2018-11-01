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Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели

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Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней модели

Варшава, 1 ноября. Польская экс-модель выдвинула новые обвинения против американского режиссера и продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на судебный иск.

По данным газеты, женщина, имя которой не называется, заявила, что в 2002, когда ей было всего 16 лет, она согласилась пойти с Вайнштейном поужинать. По ее словам, вместо ресторана продюсер отвез ее домой, где принуждал к интиму.

Бывшая модель добавила, что смогла избежать полового контакта с Вайнштейном. Кроме того, по ее словам, продюсера даже не смущало, что на тот момент она была девственницей, пишет АиФ.ru.

Женщина также отметила, что позднее он продолжил домогательства, но постоянно получал отказы.

Ранее американские СМИ сообщали, что с Вайнштейна сняли одно из обвинений.

Автор: Алексей Громов
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