«Любое упоминание Крыма — блокировка»: латвиец рассказал об отношении в PayPal к российскому полуострову

Москва, 1 ноября. Житель Латвии Андрейс Быковс с помощью акции «Один лайк — один факт» в Twitter рассказал о своем опыте работы в международной платежной системе PayPal. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Латвиец ранее раскрыл около 80 фактов из жизни компании. На этот раз он рассказал подписчикам об отношении в компании к вопросу Крыма. По его словам, полуостров в PayPal нельзя упоминать ни в каком виде. При этом все, что с ним связано, приведет к блокировке профиля.

«Любое упоминание Крыма — блокировка», — подчеркнул он.

Быковс уточнил, что есть группа людей, которые никогда не смогут воспользоваться платежной системой, несмотря на то, что не нарушали никаких правил. Это те люди, имена и фамилии которых совпадают с данными лиц, находящихся под санкциями.

В эту категорию также входят люди, которые «вблизи какой-нибудь армейской части или ракетного завода». Латвиец также объяснил, как в компании решают спорные ситуации клиентов. По его словам, любой работник для удержания доверия клиента может зачислить на его счет до 25 евро.