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Тайская полиция расследует загадочную смерть россиянки на Пхукете

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Тайская полиция расследует загадочную смерть россиянки на Пхукете

Бангкок, 1 ноября. В Таиланде на острове Пхукет погибла россиянка. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства Российской Федерации в Бангкоке Владимир Пронин.

«Информацию о гибели гражданки России мы получили вчера днем. Тело россиянки было найдено в середине дня у здания кондоминиума, в котором она проживала», — рассказал собеседник.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины гибели женщины. Он добавил, что работники посольства связались с родными погибшей, передает РИА Новости.

Ранее посольство России на Кипре подтвердило гибель двух граждан РФ при падении машины с обрыва.

Автор: Алексей Громов
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