Стала известна главная причина долголетия

Вашингтон, 1 ноября. Ученые Университета Вандербильта в США выяснили, что количество нейронов в коре больших полушарий определяет среднюю продолжительность жизни животных, включая человека.

Как пишет MedicalXpress, ранее исследователи полагали, что основными параметрами при исчислении продолжительности жизни человека могут быть масса тела, а также скорость обмена веществ. Однако, новая научная работа показывает, что эти показатели работают только в 20–30% случаев. При этом птицы живут на 10 раз больше, чем млекопитающие того же размера.

Эксперты пришли к выводу, что в 75% случаев продолжительность жизни можно спрогнозировать по количеству кортикальных нейронов. Были проанализированы около 700 теплокровных видов животных. Учеными изучался мозг представителе фауны.

Ученые выяснили, что продолжительность жизни находится в прямой зависимости от абсолютного числа кортикальных нейронов. Это объясняется тем, что кора головного мозга выполняет основную функцию в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс.