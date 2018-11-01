Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Стала известна главная причина долголетия

48
0 Оставить комментарий

Стала известна главная причина долголетия

Вашингтон, 1 ноября. Ученые Университета Вандербильта в США выяснили, что количество нейронов в коре больших полушарий определяет среднюю продолжительность жизни животных, включая человека.

Как пишет MedicalXpress, ранее исследователи полагали, что основными параметрами при исчислении продолжительности жизни человека могут быть масса тела, а также скорость обмена веществ. Однако, новая научная работа показывает, что эти показатели работают только в 20–30% случаев. При этом птицы живут на 10 раз больше, чем млекопитающие того же размера.

Эксперты пришли к выводу, что в 75% случаев продолжительность жизни можно спрогнозировать по количеству кортикальных нейронов. Были проанализированы около 700 теплокровных видов животных. Учеными изучался мозг представителе фауны.

Ученые выяснили, что продолжительность жизни находится в прямой зависимости от абсолютного числа кортикальных нейронов. Это объясняется тем, что кора головного мозга выполняет основную функцию в адаптации к окружающей среде и реакции на стресс.

Стала известна главная причина долголетия

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое