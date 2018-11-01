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Делегация из Прибалтики впервые с 2014 года посетит Крым

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Делегация из Прибалтики впервые с 2014 года посетит Крым

Москва, 1 ноября. Делегация действующих политиков, экспертов, бизнесменов и общественных деятелей из стран Балтии общей численностью около 20 человек посетит V Ялтинский международный экономический форум, который состоится в апреле 2019 года.

Как пишет газета «Известия», на этот форум должны приехать представители политики и бизнеса около 100 стран мира. По словам сопредседателя оргкомитета форума Андрея Назарова, инициатива делегации из Прибалтики посетить полуостров – важный шаг для снижения напряженности между странами. Он выразил надежду, что этот визит станет толчком к будущему сотрудничеству.

Депутат городского совета Клайпеды Вячеслав Титов отметил, что посещение Крыма будет играть значительную роль в оценке прибалтийскими странами экономического потенциала полуострова. Он считает, что страны Евросоюза должны искать пути возобновления дружбы с Москвой.

Делегация из Прибалтики впервые с 2014 года посетит Крым

Автор: Алия Садыкова
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