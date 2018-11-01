Надо было посильнее за бороденку: в Сети отреагировали на перепалку Клинцевича с украинским экспертом

Москва, 1 ноября. В прямом эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошла словесная перепалка с участием члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича и киевского политолога Александра Охрименко. Сенатор не выдержал наглости украинского эксперта и дернул его за бороду.

В ходе оживленной дискуссии российский сенатор выразил возмущение тем, что его оппонент допускал голословные обвинения в адрес Москвы.

«Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявите», — предложил Клинцевич.

Киевский политолог начал постоянно прерывать Клинцевича. Ведущая программы Ольга Скабеева упрекнула украинского специалиста в том, что он откровенно хамит, однако это не остановило Охрименко. После этого сенатор подошел к собеседнику и дважды дернул его за бороду.

Пользователи Сети удивились хамству украинского политолога и похвалили Клинцевича за то, что осадил оппонента.

«Этот бородатый нарывается на еще большие неприятности. По поведению он похож на обыкновенного провокатора, и вести беседы с ним надо в другом месте», — отметил пользователь Александр Терентьев.

Участники обсуждения немного расстроились, что Клинцевич так легко дернул Охрименко.

«Да посильнее надо было за бороденку, чтобы фэйсом до самого тэйбла получилось…», — пошутил пользователь под ником v.chinyaev66.

Многие пользователи отметили, что были в курсе и раньше, что «Клинцевич — достойный сенатор».

«Я знал, что Клинцевич крут, и теперь в этом убедился», — резюмировал еще один участник обсуждения.

Власти Киева в 2014 году начали военные действия против ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Конфликт в регионе пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает территории республик Донбасса.