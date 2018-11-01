«Северный поток — 3» и новые нитки «Турецкого потока»: Европа требует продолжения поставок газа из России

Москва, 1 ноября. Генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила о переговорах с компаниями в Европе, желающими закупать у России дополнительно к имеющимся объемам еще примерно 50 миллиардов кубометров топлива в год. Об этом она рассказала на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

Как считают эксперты, США сколько угодно могут говорить о том, что заявление не имеет под собой оснований, но статистика говорит об обратном. К примеру, очевидным является желание ФРГ «подсесть на российскую газовую иглу» и в будущем превратиться в главный газовый хаб Европы.

Как пишет «Экономика сегодня», ранее Европа под давлением американской стороны приняла решение об ускоренном переходе на «зеленую энергетику», а также внедрении программ по экономии импортного топлива. Это должно было привести к резкому уменьшению поставок газа из России, а также «избавлению» континента от якобы существовавшей угрозы энергетической зависимости от Москвы.

К концу 2018 года объем поставок газа в Европу составит 205–207 миллиардов кубов газа. Доля топлива из России на европейском газовом рынке около 40%. Таким образом, за четыре года объем поставок газа из России увеличился на 60 миллиардов кубометров в год.

Как пишет издание, надо понимать, что через год запланирован ввод сразу двух новых маршрутов — «Северного потока — 2» и первой очереди «Турецкого потока». Как говорится в публикации, не случайно сегодня в ЕС заговорили о том, что строительство третьей очереди газовой трубы по дну Балтийского моря весьма вероятное и ожидаемое событие. Это значит, что возведение «Северного потока — 3», а также новых веток «Турецкого потока» в случае продолжения конфликта на Украине, становится практически неизбежным. По словам автора статьи, отдалить эту перспективу может только противостояние в Европе или мировой кризис, чего и добиваются американцы.

Ранее необходимость «Северного потока — 3» связали с износом газотранспортной системы Украины. Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил вероятность строительства «Северного потока — 3», это может произойти в том случае, если на российские энергоресурсы будет соответствующий спрос со стороны стран Европы. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что необходимо понимать, что даже после того, как будет закончен «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», как минимум 10 миллиардов кубометров газа необходимо будет транспортировать по украинской газотранспортной системе.

Поставки газа из России в Европу в будущем будут лишь расти. При этом европейские страны боятся этого и заявляют о намерениях сократить поставки из РФ.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» уже не остановить, считает сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн. Реализация проекта второй ветки газопровода «Северный поток» идет полным ходом. В статье польского издания Polityka на вопрос «Есть ли еще шансы на то, чтобы остановить строительство», британский эксперт Джанатан Стерн дал однозначный ответ. Он отметил, что многие западные компании, которые являются клиентами российского «Газпрома», считают Украину проблемой. В связи с нестабильными отношениями России и Украины, нового витка «газовой войны», они предпочли бы исключить возможность транзита через украинскую территорию.