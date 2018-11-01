Надо оставить русских в покое, они могут нам ответить: британцы испугались предупреждению РФ о последствиях для НАТО

Москва, 1 ноября. Руководитель департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин сообщал о том, как Россия может отреагировать на возможное вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Британский таблоид Daily Express не оставил без внимания предупреждения российского дипломата.

Издание обратило внимание, что дипломатическое ведомство РФ весьма четко и жестко отреагировало на текущую ситуацию. По словам Келина, Москва в ответ будет активно наращивать военный потенциал, чтобы укрепить свои границы от возможных угроз.

«Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы — Сочи. Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы пресечь действия вероятного противника», — подчеркивал дипломат.

Газета Daily Express напомнила, что отношения Москвы и Киева резко ухудшились после 2014 года. Киев систематически обвиняет РФ «во всевозможных грехах». Кроме того, обеспокоенность Москвы вызывает решение Вашингтона выйти из ДРСМД.

Британские пользователи приняли участие в дискуссии, отметив, что военные Североатлантического блока регулярно провоцируют Россию на контрмеры. Военный блок нередко проводит различные маневры и учения в непосредственной близости от российских границ, также солдаты альянса пролетают на своих боевых самолетах неприлично близко от воздушных границ РФ.

Пользователи Сети подчеркнули, что провокации НАТО приведут к тому, что Россия разместит на своих границах тактические ядерные ракеты малой и средней дальности, сведя на нет все усилия военного блока, пишет «ПолитРосссия».

«Ответ российских военных Евросоюзу точно не понравится, лучше от них отстать», — предупредили участники обсуждения материала.

В Сети напомнили об итогах мировых войн, когда европейские государства также агрессивно вели себя по отношению к РФ.