В Ижевске школьник погиб после обрушения на него конструкций фонтана

Ижевск, 1 ноября. Часть конструкции городского фонтана в Ижевске упала на голову игравшему в парке школьнику и смертельно ранила его. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что фонтан был законсервирован на зиму. Инцидент произошел 31 октября. Группа 15-летних школьников гуляла в городском парке имени Горького. На одного из подростков упала часть конструкций фонтана. В результате полученной травмы школьник скончался на месте.

Сейчас полиция устанавливает причины случившегося. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов выясняют вину лиц, ответственных за безопасность пребывания граждан на территории городского парка.

Напомним, Летний сад имени Горького находится в центре города Ижевска Удмуртской республики.