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Россия

До конца года цены на топливо в России останутся на уровне майских

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До конца года цены на топливо в России останутся на уровне майских

Москва, 1 ноября. Российский кабмин договорился с нефтяными компаниями о том, что цены на топливо останутся на уровне майских до конца 2018 года.

С заявлением на тему выступил заместитель председателя правительство РФ Дмитрий Козак, добавив, что ежемесячное производство и реализация нефтяной продукции увеличится на 3% по сравнению с АППГ.

Вице-премьер добавил, что достигнутое между правительством, ФАС и нефтяными компаниями соглашение начнет действовать незамедлительно сразу после оформления всех юридических процедур, на что дается сутки.

Напомним, что председатель российского правительства Дмитрий Медведев в понедельник поручил Дмитрию Козаку и министерству энергетики разобраться со случаями роста цен на бензин.

Автор: Константин Терехов
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