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Донбасс: ВСУ дважды обстреляли ЛНР за сутки

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Донбасс: ВСУ дважды обстреляли ЛНР за сутки

Луганск, 1 ноября. За минувшие сутки украинские силовики дважды нарушали режим перемирия, сообщают представители ЛНР.

По данным, которые приводят представители Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки украинские силовики дважды нарушили режим перемирия.

Вооруженные формирования Украины открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР, расположенным в населенных пунктах Смелое и Желобок. Отмечается, что обстрел производился из артиллерийских орудий и минометов. Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в течение суток 31 октября украинские силовики выпустили около 200 снарядов по территории Донецкой народной республики. Обстрелам подверглись Горловка, город Ясиноватая, поселки Васильевка и Каштановое, а также ряд других населенных пунктов.

В Донбассе связывают активность вооруженных формирований Украины с подготовкой к выборам, которые намечены в ДНР и ЛНР на 11 ноября.

Напомним, в соответствии с минскими соглашениями между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса с 29 августа текущего года действует так называемое «школьное перемирие», однако, украинские силовики практически ежедневно нарушают договоренности, регулярно обстреливая населенные пункты на территории ДНР и ЛНР.

Автор: Виталий Рыжков
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