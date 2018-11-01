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Происшествия

Под Тулой перевернулся автомобиль с рабочими, два человека погибли

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Под Тулой перевернулся автомобиль с рабочими, два человека погибли

Тула, 1 ноября. В Тульской области перевернулся автомобиль, перевозивший рабочих – в аварии погибли два человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло на 275 километре автомобильной трассы М4 «Дон» около пяти часов утра по московскому времени.

«Автомобиль Ford ехал из Орловской области, перевозил рабочих в Московскую область. Не справился с управлением, съехал в кювет, перевернулся», — цитирует РИА Новости представителя МВД.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погибли два человека, еще шесть были госпитализированы с травмами. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД

Автор: Константин Терехов
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