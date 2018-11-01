В ОБСЕ обеспокоены дискриминацией русскоговорящих жителей Европы

Москва, 1 ноября. Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер прокомментировал итоги рабочей встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В последние дни октября в Москве прошла вторая международная конференция по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму, на которой присутствовал верховный комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам Ламберто Заньер.

В ходе своего визита в Россию Заньер провел рабочую встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ряд вопросов, в числе которых — дискриминация прав русскоговорящих жителей стран Европы, в первую очередь — Прибалтики и Украины.

Как сообщил Заньер в интервью «Известиям», в ОБСЕ ожидают, что украинский закон «Об образовании», предполагающий всеобщее преподавание на украинском языке, будет доработан и включит пункты о защите прав нацменьшинств.

«Следует избегать чрезмерной политизации вопросов вокруг русскоговорящих меньшинств», — заявил верховный комиссар.

По словам Заньера, многие проблемы должны и могут решаться на техническом уровне путем конструктивного взаимодействия правительств, Совета Европы, Венецианской комиссии и других международных партнеров.

«Относительно Украины у нас есть основания рассчитывать, что закон о языке будет включать защиту прав этнических и лингвистических меньшинств в соответствии с международными нормами. Обеспокоенность вызывает несоблюдение рекомендаций Венецианской комиссии и дискриминационное разделение между языками стран Евросоюза и государств, которые не входят в Евросоюз», — заявил Ламберто Заньер.

Говоря о странах Прибалтики, верховный комиссар отметил недостаточный прогресс в решении вопросов о лицах без гражданства и подчеркнул, что ОБСЕ продолжит обсуждение этих проблем с соответствующими правительствами.

Отдельно Заньер отметил позицию ОБСЕ по вопросу напряженности в отношениях Венгрии и Украины. По словам верховного комиссара, необходим такой подход, который обеспечил бы интеграцию венгерских меньшинств в украинское общество с учетом их языковой и культурной идентичности.

Напомним, к обострению межэтнических отношений на Украине привело обсуждение Киевом нового закона «О языке», который подразумевает исключительное использование украинского языка во всех сферах жизни. В Москве заявили, что принятие закона нарушит права по меньшей мере 40% украинских жителей, для которых родным является русский язык. Параллельно представители ряда политических партий Румынии и венгерских общественных организаций подали совместное заявление в ООН о притеснение прав национальных меньшинств, проживающих на территории Украины.