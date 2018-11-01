Венесуэла предложила России усилить стратегическое сотрудничество

Гавана, 1 ноября. Власти Венесуэлы предложили правительству Российской Федерации усилить стратегическое сотрудничество.

Размышлениями на тему углубления двустороннего сотрудничества между двумя государствами поделился с подписчиками в сервисе микроблогов Twitter вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами.

«Мы предложили форсировать двустороннее и стратегическое сотрудничество между Венесуэлой и Российской Федерацией для блага наших народов и нашего суверенитета», — отметил эль-Айссами.

К слову, этот пост венесуэльский вице-президент написал после рабочей встречи с заместителем правительства России Юрием Борисовым на полях международной ярмарки в Гаване.

Напомним, что ранее об экономической независимости страны после встречи с российской делегацией в Twitter написал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

