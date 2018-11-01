Военный эксперт заявил об упадке оборонного комплекса США

Москва, 1 ноября. Российский военный эксперт Алексей Леоненков заявил об упадке оборонного комплекса Соединенных Штатов Америки.

Размышлениями на тему специалист делится в статье, которая была опубликована в еженедельнике «Звезда». Как считает эксперт, из-за проблем в оборонке американские авианосцы стали реже появляться в Мировом океане.

«Ситуация с авианосцами схожа с положением дел в ВВС США, где 60% авиапарка требует срочного ремонта. При этом новые самолеты F-35 тоже постоянно ломаются, вызывая скепсис у потенциальных заказчиков», — отмечает Леоненков.

По мнению российского военного эксперта, главными проблемами для американской отрасли кораблестроения стали коррупционная составляющая, а также передача производства сторонним организациям.