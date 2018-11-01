Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Военный эксперт заявил об упадке оборонного комплекса США

41
0 Оставить комментарий

Военный эксперт заявил об упадке оборонного комплекса США

Москва,  1 ноября. Российский военный эксперт Алексей Леоненков заявил об упадке оборонного комплекса Соединенных Штатов Америки.

Размышлениями на тему специалист делится в статье, которая была опубликована в еженедельнике «Звезда». Как считает эксперт, из-за проблем в оборонке американские авианосцы стали реже появляться в Мировом океане.

«Ситуация с авианосцами схожа с положением дел в ВВС США, где 60% авиапарка требует срочного ремонта. При этом новые самолеты F-35 тоже постоянно ломаются, вызывая скепсис у потенциальных заказчиков», — отмечает Леоненков.

По мнению российского военного эксперта, главными проблемами для американской отрасли кораблестроения стали коррупционная составляющая, а также передача производства сторонним организациям.

«Можно ли ситуацию с авианосцами назвать началом системного кризиса американского ВПК? Если добавить информацию о том, что Вашингтон отстает в разработке комплексов РЭБ и новых МБР, то признаки упадка военно-промышленного комплекса проступают достаточно явно», — резюмирует Алексей Леоненков.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое