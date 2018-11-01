Военный эксперт заявил об упадке оборонного комплекса США
Москва, 1 ноября. Российский военный эксперт Алексей Леоненков заявил об упадке оборонного комплекса Соединенных Штатов Америки.
Размышлениями на тему специалист делится в статье, которая была опубликована в еженедельнике «Звезда». Как считает эксперт, из-за проблем в оборонке американские авианосцы стали реже появляться в Мировом океане.
«Ситуация с авианосцами схожа с положением дел в ВВС США, где 60% авиапарка требует срочного ремонта. При этом новые самолеты F-35 тоже постоянно ломаются, вызывая скепсис у потенциальных заказчиков», — отмечает Леоненков.
По мнению российского военного эксперта, главными проблемами для американской отрасли кораблестроения стали коррупционная составляющая, а также передача производства сторонним организациям.
«Можно ли ситуацию с авианосцами назвать началом системного кризиса американского ВПК? Если добавить информацию о том, что Вашингтон отстает в разработке комплексов РЭБ и новых МБР, то признаки упадка военно-промышленного комплекса проступают достаточно явно», — резюмирует Алексей Леоненков.