Трамп продлил эмбарго на поставки нефтепродуктов из Ирана

Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставку нефтепродуктов из Ирана.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в подписанном американским лидером указе есть уверенность, что в мире достаточно нефти, для того, чтобы отказаться от закупок «черного золота» у исламской республики.

«Я пришел к выводу, что в мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — отметил Трамп.

Напомним, что в мае этого года хозяин Белого дома объявил о выходе Соединенных Штатов из так называемой «иранской ядерной сделки», пообещав не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани в преддверии новых санкций США заявил, что Тегеран не боится угроз со стороны Вашингтона. По словам Роухани, «иранцы проявят твердость и стойкость перед лицом ограничительных мер Вашингтона».