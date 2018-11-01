В России начали готовить специалистов для работы с комплексами «Авангард» и «Сармат»

Москва, 1 ноября. В академии РВСН имени Петра Великого начали подготовку офицеров, которые будут работать с новейшим гиперзвуковым оружием.

В Минобороны РФ сообщили о начале подготовки расчетов для обслуживания новейших стратегических комплексов «Авангард» и «Сармат». Офицеров обучат в течение ближайших пяти лет в академии РВСН имени Петра Великого.

Особенности стратегических комплексов таковы, что расчеты будут обучаться с ноля, переподготовки действующих специалистов в данном случае недостаточно. В связи со сложностью гиперзвукового вооружения была создана новая учебная программа. Выпускники, прошедшие обучение, получат звание лейтенанта и квалификацию специалиста.

По словам бывшего начальника Главного штаба РВСН генерал-полковника Виктора Есина, будущим операторам комплексов «Сармат» и «Авангард» необходимо овладеть технологиями программирования, без чего нельзя задать параметры полета ракет.

«Это первый комплекс, где в качестве беспилотного летательного аппарата используется изделие, способное к активному маневрированию как по высоте, так и по направлениям», — приводят слова Есина «Известия».

Ранее, говорит эксперт, офицеры изучали ракеты как физические объекты, но теперь на первый план выходит создание информационных систем.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, в текущем году Космическими войсками РФ были проведены два пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По планам Минобороны России, ракетные комплексы могут поступить на вооружение уже в 2019 году.