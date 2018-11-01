Сирия: молокозавод в пригороде Дамаска возобновит работу через семь месяцев

Дамаск, 1 ноября. Один из крупнейших в Сирии заводов по производству молока и молочных продуктов возобновит работу в Восточной Гуте через семь месяцев.

Об этом журналистам сообщил руководитель компании Висам аль-Манфуш, который напомнил, что время военных действий в Сирии завод был уничтожен находившимися тут террористами.

«До войны на предприятии работали около 500 человек, поголовье коров составляло около тысячи голов, сейчас осталось 60. Сейчас мы ведем восстановительные работы», — отметил аль-Манфуш.

Директор завода также напомнил, что до войны предприятие производило обширный ассортимент молочных продуктов, включая сметану, кефир, сыры. В планах руководителей компании – возобновить работу в полном объеме.

Напомним, что пригород Дамаска – Восточную Году стали восстанавливать в этом году после освобождения района, масштабы разрушений достигали 90%.