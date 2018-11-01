В ЕС назвали условия ввода санкций против России из-за обострения в Азове

Брюссель, 1 ноября. Представители Европейского союза назвали условия ввода антироссийских санкций из-за обострения в Азовском море.

При этом, как уточнили в пресс-службе Европейской службы внешних связей (ЕСВС), Москва и Киев должны решать проблемы в акватории Азова посредством диалога и в рамках существующего договора от 2003 года.

В ответ на эти заявления в верхней палате российского парламента подчеркнули, что наша страна всегда старается соблюдать взятые на себя международные обязательства, однако в отношении соглашений с Украиной это проблематично.

«Украина очень часто в одностороннем порядке нарушала договоренности, а также выходила из соглашений, которые мы заключили за последние четверть века», — цитируют «Известия» сенатора Андрея Климова.

В свою очередь в российском внешнеполитическом ведомстве назвали принятую в октябре Европарламентом резолюцию, которая призывает усилить санкции против Москвы в случае обострения ситуации в Азове, очередной пропагандистской картой Запада.

К слову, в этом же документе европейские парламентарии предложили создать должность специального посланника ЕС по Крыму и Донбассу, чья компетенция распространялась бы также на акваторию Азовского моря.

Как напоминает «Газета.ru», ситуация в Азовском море обострилась в марте, когда украинская сторона задержала российский траулер «Норд», обвинив его капитана в нарушении порядка въезда в Крым.

