Депутат, решивший прожить на 3,5 тысячи рублей, жалуется на скудное меню

Саратов, 1 ноября. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, решивший прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, пожаловался на однообразное питание.

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, решивший поставить эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, сетует на минимальный выбор продуктов, которые он может себе позволить.

По словам Бондаренко, в первый день эксперимента, стартовавшего 24 октября, его меню состояло из яичницы, супа на куриных костях, тушеных овощей, карамели и яблока. Далее, сообщает депутат, ежедневный набор питания он был вынужден комбинировать примерно из тех же продуктов. Второй поход в магазин обошелся Бондаренко в 875 рублей.

«Я купил чуть меньше хлеба и меньше конфет… Дело не в комфорте, в элементарном выживании, просто при других раскладах не хватит средств», — сообщает депутат.

По словам парламентария, ему пришлось пожертвовать овощами в пользу курицы, поскольку при маленьких порциях овощи «хуже утоляют голод».

Бондаренко сообщает, что пока ему удается уложиться в бюджет, хотя неделей ранее он потратил на 15 рублей больше, чем планировал.

Напомним, поводом для эксперимента Владимира Бондаренко стал его спор с экс-министром труда Саратовской области Натальей Соколовой, видеозапись которого позднее появилась в Сети. В ходе обсуждения необходимости увеличения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров Соколова заявила, что 3,7 тысяч рублей вполне достаточно для удовлетворения «минимальных физических потребностей», добавив, что «макарошки всегда стоят одинаково», после чего лишилась своего поста. Бондаренко, несмотря на отставку министра, решил провести эксперимент. Последовала ли его примеру Соколова, неизвестно.