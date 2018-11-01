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Пожар на Зубовской улице в Москве потушен — МЧС

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Пожар на Зубовской улице в Москве потушен — МЧС

Москва, 1 ноября. В МЧС доложили о ликвидации пожара рядом со зданием Счетной палаты в Москве.

На Зубовской улице в Москве завершено тушение пожара в заброшенном доме, расположенном поблизости от здания Счетной палаты. Как сообщают в МЧС, пожар ликвидирован в 04.23 по московскому времени.

В профильном ведомстве отметили, что сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23.13 31 октября. Огонь охватил площадь примерно в две тысячи квадратных метров в неэксплуатируемом здании, расположенном рядом со Счетной палатой и вплотную примыкающем к общежитию Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ.

Ранее в МЧС сообщали, что эвакуация людей из соседних зданий не производилась. В данный момент, сообщают в ведомстве, сохраняется угроза обрушения дома, в котором произошло возгорание.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В его ликвидации принимали участие около 80 огнеборцев и 25 единиц техники.  

Автор: Виталий Рыжков
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