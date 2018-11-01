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Медведев подписал постановление о договорах по приборам учета в сфере ЖКХ

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Дмитрий Медведев

Москва, 1 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о договорах по приборам учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом сам председатель правительства сообщил министрам во время заседания Кабмина, документ уже опубликован на официальном сайте правительства Российской Федерации.

«Этот документ в дополнение к существующим механизмам позволяет заключать договоры жизненного цикла при закупках систем учета энергоресурсов и коммунальных услуг», — заявил премьер.

Суть документа в том, что теперь отвечать за то, как работают приборы учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, компании их установившие будут в течение всего технологического цикла, то есть, по сути – пожизненно.

«Потребителям не придется отслеживать показания и заниматься проверкой приборов, таким образом, это передвигается именно на сами организации — компании, которые устанавливают подобные ресурсы», — цитирует Дмитрия Медведева «Газета.ru».

Автор: Константин Терехов
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