Медведев подписал постановление о договорах по приборам учета в сфере ЖКХ
Москва, 1 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о договорах по приборам учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Об этом сам председатель правительства сообщил министрам во время заседания Кабмина, документ уже опубликован на официальном сайте правительства Российской Федерации.
«Этот документ в дополнение к существующим механизмам позволяет заключать договоры жизненного цикла при закупках систем учета энергоресурсов и коммунальных услуг», — заявил премьер.
Суть документа в том, что теперь отвечать за то, как работают приборы учета в сфере жилищно-коммунального хозяйства, компании их установившие будут в течение всего технологического цикла, то есть, по сути – пожизненно.
«Потребителям не придется отслеживать показания и заниматься проверкой приборов, таким образом, это передвигается именно на сами организации — компании, которые устанавливают подобные ресурсы», — цитирует Дмитрия Медведева «Газета.ru».