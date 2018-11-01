Рэп-концерты в России могут оказаться под запретом

Москва, 1 ноября. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области попросил генпрокурора РФ запретить рэп-концерты в России.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой запретить в стране проведение рэп-концертов вплоть до того момента, когда «нормализуется ситуация в молодежной среде».

Как отмечает в своем обращении депутат, в РФ разгорается дискуссия о недопустимости сомнительного художественного содержания в искусстве. Петров напоминает, что творчество многих популярных у молодежи авторов содержит «элементы экстремизма».

«Многие музыкальные композиции открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине. Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление, как рэп», — пишет депутат.

Владимир Петров отмечает, что именно в рэп-среде чаще всего случаются различные противоправные действия, а самое «мрачное явление» в рэп-культуре — так называемые батлы, которые превращаются в площадки для конфликтов, драк и распространения «запрещенных законом предметов».

«Итогом таких встреч становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершивших неправильный выбор», — резюмирует Петров.

Напомним, на минувшей неделе в Тольятти по инициативе прокуратуры был отменен концерт рэпера Хаски, тексты которого, по мнению надзорного органа, содержат признаки пропаганды «антиобщественного поведения, употребления наркотических веществ и алкогольной продукции, оскорбления чувств верующих, каннибализма и другие непристойности».