«Мина с часовым механизмом»: испанская журналистка рассказала о лагере юных националистов на Украине

Мадрид, 1 ноября. На страницах испанской газеты El Confidencial опубликована статья, рассказывающая о подготовке на Украине юных ультранационалистов.

В одном из подобных «детских лагерей», расположенном в пригороде Киева, побывала журналистка Этель Бонет, которая поделилась своими впечатлениями с читателями в развернутой статье.

В лагере «проходят обучение» дети в возрасте от семи до 16 лет, всего же единовременно в заведении могут находиться до 200 человек. Длительность каждой смены – 20 дней, «воспитатели» — инструктора в военной форме.

«Дети упражняются в плавании, легкой атлетике, стрельбе из помповых ружей, сборке и разборке автоматов Калашникова, а также выполняют упражнения на физическую выносливость, например, ползание по земле, лазание по канату», — пишет Бонет.

Как и в любом детском лагере, здесь есть вечерние представления, правда, на них звучат националистические песни, а также развеваются красно-черные полотнища ультранационалистов.

«Здесь нас обучают, как действовать в условиях боя, мы стреляем из помповых ружей по консервным банкам, которые находятся на расстоянии до 100 метров», — рассказали журналистке «воспитанники» лагеря.

Впрочем, какие-либо воспитательные элементы и нормы обучения в лагере замечены не были. Военную подготовку за четыре года работы заведения прошли тысячи украинских детей.