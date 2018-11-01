Госкомиссия выявила единичное нарушение технологии при сборке ракеты «Союз»

Москва, 1 ноября. Аварийная ракета «Союз» была собрана с единичным нарушением технологии, сообщили в госкомиссии, изучавшей причины аварии.

Разовое единичное нарушение технологии сборки стало причиной аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». Об этом стало известно по результатам работы государственной комиссии, завершившей работу по расследованию причин, приведших к аварийному пуску.

Нарушение технологии было допущено при сборке ракеты в монтажно-испытательном комплексе на Байконуре. Речь идет о непреднамеренных, однако, небрежных и ошибочных действиях одного или нескольких специалистов.

В результате нарушения было допущено повреждение концевого датчика, что привело к заклиниванию крышки реактивного сопла — в результате боковой блок не смог отделиться от центрального блока ракеты. Это привело к разрыву бака с горючим, после чего сработала система аварийного спуска.

«Причины аварии очевидны. Они доведены до специалистов на Байконуре, а также до американской стороны», — заявил представитель сборочного предприятия на космодроме.

Напомним, авария произошла во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», на борту которого находились россиянин Алексей Овечкин и американец Ник Хейг. Ракета стартовала с космодрома «Байконур» 11 октября и через несколько минут после пуска сработала система аварийного спасения. Члены экипажа благополучно приземлились в спасательной капсуле на территории Казахстана, никто из них не пострадал.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, первый после аварии запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» назначен на вечер 16 ноября. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10​​​».