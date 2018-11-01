Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

Лондон, 1 ноября. Стоимость нефти марки Brent накануне поздно вечером опустилась ниже 75 долларов за баррель.

Последний раз цена «черного золота» проседала до подобных значений более двух месяцев назад – 24 августа. В среду вечером Brent на бирже ICE в Лондоне с поставкой в январе торговалась на значении 74,78 долларов за баррель.

«Газета.ru» отмечает, что на фоне снижения стоимости нефти в Лондоне на Московский бирже укрепился курс доллара — по состоянию на 21.40 по московскому времени за «американца» давали 65,87 рубля.