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На Украине расследуют действия чиновника, использовавшего карту с российским Крымом

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На Украине расследуют действия чиновника, использовавшего карту с российским Крымом

Киев, 1 ноября. На Украине расследуют действия руководителя госслужбы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка, использовавшего карту с российским Крымом.

Информацию об этом на своей страничке в социальной сети Facebook разместила пресс-секретарь главы министерства инфраструктуры Марина Томко, добавив, что Владимир Омельян дал соответствующее поручение.

На Украине расследуют действия чиновника, использовавшего карту с российским Крымом

Сам же Ноняк в свое оправдание там же, в Facebook написал, что карту с российским Крымом увидел впервые непосредственно во время презентации, уточнив, что уже обратился в СБУ с просьбой разобраться.

«Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника?» — констатировал глава госслужбы по безопасности на транспорте.

Автор: Консатнтин Терехов
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