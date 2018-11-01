На Украине расследуют действия чиновника, использовавшего карту с российским Крымом

Киев, 1 ноября. На Украине расследуют действия руководителя госслужбы по безопасности на транспорте Михаила Ноняка, использовавшего карту с российским Крымом.

Информацию об этом на своей страничке в социальной сети Facebook разместила пресс-секретарь главы министерства инфраструктуры Марина Томко, добавив, что Владимир Омельян дал соответствующее поручение.

Сам же Ноняк в свое оправдание там же, в Facebook написал, что карту с российским Крымом увидел впервые непосредственно во время презентации, уточнив, что уже обратился в СБУ с просьбой разобраться.