Певица Семенович попала в больницу

Москва, 1 ноября. Знаменитая российская певица Анна Семенович попала в больницу.

Об этом сама эстрадная дива рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, разместив видео в Stories из больничной палаты, рассказав, что в срочном порядке приводит себя в порядок.

«Я вчера поздно ночью приехала из Питера и немного приболела. Сегодня за один день надо постараться выздороветь, завтра новые съемки», — поспешила успокоить почитателей своего таланта певица.

Курс интенсивного лечения от поразившего вируса Анна Семенович проходит в одной из московских больниц, где ей колят противовирусные иммуномодулирующие препараты.