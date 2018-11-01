Певица Семенович попала в больницу
Москва, 1 ноября. Знаменитая российская певица Анна Семенович попала в больницу.
Об этом сама эстрадная дива рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, разместив видео в Stories из больничной палаты, рассказав, что в срочном порядке приводит себя в порядок.
«Я вчера поздно ночью приехала из Питера и немного приболела. Сегодня за один день надо постараться выздороветь, завтра новые съемки», — поспешила успокоить почитателей своего таланта певица.
Курс интенсивного лечения от поразившего вируса Анна Семенович проходит в одной из московских больниц, где ей колят противовирусные иммуномодулирующие препараты.
«Сегодня постельный режим, клюквенный морс и куриный супчик», — написала певица, добавив, что уже в четверг планирует вернуться к работе.