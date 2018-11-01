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Певица Семенович попала в больницу

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Певица Семенович попала в больницу

Москва, 1 ноября. Знаменитая российская певица Анна Семенович попала в больницу.

Об этом сама эстрадная дива рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram, разместив видео в Stories из больничной палаты, рассказав, что в срочном порядке приводит себя в порядок.

«Я вчера поздно ночью приехала из Питера и немного приболела. Сегодня за один день надо постараться выздороветь, завтра новые съемки», — поспешила успокоить почитателей своего таланта певица.

Курс интенсивного лечения от поразившего вируса Анна Семенович проходит в одной из московских больниц, где ей колят противовирусные иммуномодулирующие препараты.

Певица Семенович попала в больницу

«Сегодня постельный режим, клюквенный морс и куриный супчик», — написала певица, добавив, что уже в четверг планирует вернуться к работе.

Автор: Константин Терехов
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