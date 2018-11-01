В Германии заявили, что русский язык должен стать исключением в украинском законе о языках

Москва, 1 ноября. Германские СМИ отмечают, что позиция русскоговорящих жителей Украины должна быть принята во внимание Киевом.

Доля русскоговорящих жителей Украины достигает 40% от всего населения, и новый украинский закон «О языках» вызвал вполне ожидаемый шквал недовольства. Об это пишет германское издание Deutschlandfunk.

По мнению автора статьи, журналиста Флориана Келлермана, власти Киева должны принять во внимание позицию граждан, для которых русский язык является родным и постоянно используется в повседневной жизни.

Келлерман отмечает, что если закон «О языках» примут в его нынешней редакции, то русский язык будет вытеснен из публичного пространства, что нарушит права почти половины жителей Украины.

«Русский язык должен стать исключением в украинском законе о языках», — пишет журналист.

Украинский язык с момента провозглашения независимости страны в 1991 году является единственным государственным языком. Тем не менее, для многих граждан русский все еще является более предпочтительным. Большая часть газет на Украине выходит на русском языке, а в телевизионном и радиоэфире доля украинского языка увеличивается только за счет введения квоты.

В статье приводятся слова одного из инициаторов закона «О языках» Анастасии Розлуцкой, которая отмечает, что украинизация должна коснуться всех сфер общественной жизни.

«Если клиент обращаетесь в магазине к продавцу на украинском языке, то его должны обслужить на украинском языке. Если продавец отказывается это делать, на него может быть наложен денежный штраф», — говорит Розлуцкая.

По планам, коснется новый закон и чиновников. Так, незнание украинского станет поводом для отказа при приеме на государственную службу. Кроме того, все публичные мероприятия должны будут проводиться исключительно на украинском. А средства массовой информации, до недавних пор использовавшие только русский язык, должны будут полностью перейти на украинский или, по крайней мере, дублироваться на него.

Впрочем, мнения по поводу законодательной инициативы разнятся и на самой Украине. Так, киевский журналист Роман Хуба считает, что нынешняя редакция закона заходит «слишком далеко».

«Русскоязычные украинцы родились здесь и они не исчезнут так просто. Мы должны принимать во внимание их позиции, нравится нам это или нет», — сообщает Хуба.

Кроме того, есть мнение, что закон, который многие называют русофобским, может послужить «на руку России», поскольку поспособствует «расколу Украины». Отметим, многие депутаты из фракции президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде проголосовали против существующей редакции закона «О языках», а сам Порошенко заявил, что ждет разработки «более сбалансированного проекта».

«Закон должен соответствовать европейским стандартам по защите прав меньшинств», — заявил Порошенко.

В заключение Келлерман приводит мнение сторонников законопроекта в его радикальном виде. Они считают, что только когда русский язык перестанет иметь большое значение на Украине, Россия потеряет влияние на их страну.

Напомним, Верховная рада Украины в октябре одобрила проект закона «О языках», согласно которому за использование русского языка в общественных местах могут появиться штрафы. Осенью прошлого года киевские власти приняли закон об образовании, который ввел запрет на обучение в школах страны с пятого языка на всех языках, кроме украинского. Венецианская комиссия назвала данный закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам Украины