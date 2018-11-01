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Россия

Опубликованы имена водителей, которые чаще других попадают в аварии

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Опубликованы имена водителей, которые чаще других попадают в аварии

Москва, 1 ноября. Эксперты страховой отрасли составили список мужских и женских имен, которые чаще всего фигурируют в сводках Госавтоинспекции.

Как говорится в исследовании Института риска «АльфаСтрахование», среди мужчин чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия Александры (8,77%), среди женщин – Елены (7,68%).

Кроме того в топ-5 самых «аварийных» мужских имен – Сергей, Алексей, Владимир и Андрей, в пятерке женских имен – Ольга, Татьяна, Наталья и Ирина, сообщает «Газета.ru».

Как пояснили эксперты страховой отрасли, первая пятерка мужских и женских «аварийных» имен состоит из популярных имен поколения 25-40-летних, и именно большинство ДТП в России происходит как раз вине людей в возрасте от 26 до 34 лет.

Автор: Константин Терехов
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