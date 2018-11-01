Ученые рассказали, в чем польза удаления аппендикса

Москва, 1 ноября. Шведские ученые выяснили, что операция по удалению аппендикса снижает у человека риск развития болезни Паркинсона.

Исследования шведских ученых показали, что у людей, перенесших операцию по удалению аппендикса, риск возникновения болезни Паркинсона снижается примерно на 20%. Результаты научных изысканий опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В ходе исследований были проанализированы данные более 1,6 млн шведских граждан за последние полвека. У каждого 1,17 человека из 1000 был диагностирован аппендицит с последующим удалением слепой кишки. В группе граждан Швеции, подвергшихся такой операции, болезнь Паркинсона встречается на 19,3% реже, чем у тех, кому аппендикс не удаляли.

У тех же, кто перенес операцию по удалению слепой кишки и все-таки заболел болезнью Паркинсона, это заболевание возникало в среднем на 3,6 года позже, нежели у остальных.

Ученые выдвигают версию, что данная взаимосвязь обусловлена наличием в аппендиксе белка альфа-синуклеина, играющего определяющую роль в развитии заболевания. Попадая в пищеварительную систему, альфа-синуклеин может оказывать разрушительное воздействие на мозг человека.

Шведские ученые отмечают, что удаление слепой кишки оказывает особое влияние на сельских жителей — среди них риск развития болезни Паркинсона снижается на 25,4%.

Напомним, болезнь Паркинсона — тяжелое неврологическое заболевание, которое пока остается неизлечимым.