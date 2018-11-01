Россия, Индия и Иран обсудят собственную альтернативу Суэцкому каналу

Москва, 1 ноября. В этом месяце пройдет встреча представителей Индии, Ирана и России, на которой будет обсуждаться запуск международного транспортного коридора «Север-Юг». Он станет более короткой и дешевой альтернативой Суэцкому каналу.

Спроектированный транспортный коридор протяженностью 7,2 тысячи километров будет проходить по территории Индии, Ирана и России.

Согласно проекту, грузы из Индии будут приходить в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива. По железной дороге они будут отправляться в город Бендер-Энзели на берегу Каспийского моря, а затем перевозиться по воде в Астрахань. Оттуда они будут попадать в Европу.

По данным экспертов, данный маршрут позволит сэкономить до 20 дней по сравнению с Суэцким каналом. Кроме того, стоимость перевозки грузов упадет до 40%, пишет «Газета.ру».

Ожидаемый объем поставок оценивается в 20-30 миллионов тонн ежегодно. Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху уже выразил желание начать использование данного маршрута как можно скорее.