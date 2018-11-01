В Сети появилось видео перехвата российскими ВКС американского топливозаправщика

Москва, 1 ноября. В Сети появилась запись, на котором показано, как истребитель перехватывает в небе над Сирией топливозаправщик ВВС США.

В Сети сообщается, что в небе над Сирией истребитель российских Военно-космических сил перехватывает американский топливозаправщик KC-10, летевший в сопровождении двух французских истребителей Rafale.

В аннотации к видео автор сообщает детали перехвата иностранных самолетов.

«Помахали им крылом, что означает по международным документам «Вы перехвачены!» — пишет неизвестный.

Как сообщает портал Defence Blog, подобный инцидент действительно был зафиксирован в воздушном пространстве над Сирией, однако, произошел он в мае текущего года.