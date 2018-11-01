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Трамп отправил 15 тысяч военных на границу с Мексикой, чтобы остановить караван мигрантов

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Трамп отправил 15 тысяч военных на границу с Мексикой, чтобы остановить караван мигрантов

Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп отдал приказ разместить 15 тысяч военнослужащих на границе с Мексикой, чтобы остановить караван мигрантов из нескольких тысяч человек, приближающийся к американской границе со стороны Мексики.

Ранее сообщалось об отправке на границу 5,2 тысяч солдат, которые должны будут оказать содействие сотрудникам пограничной службы. Часть из военнослужащих будет вооружена.

Напомним, что со стороны Мексики к границе с США двигается караван мигрантов из Гондураса. Кроме того, в эти выходные стало известно о еще одной крупной группе мигрантов – из Сальвадора. Трамп заявил, что среди направляющихся в США беженцев скрываются «преступники» и «плохие парни», а также пообещал закрыть границу с Мексикой, если мексиканские власти не остановят караваны мигрантов, идущие в США, пишет «Газета.ру».

Автор: Алексей Громов
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