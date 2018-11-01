На Украине целые города могут отключить от газа — депутат Верховной рады

Киев, 1 ноября. Депутат Верховной рады Украины Александр Виткул заявил, что целые города могут отключить от газа за долги по коммунальным платежам.

Депутат Верховной рады Украины Александр Виткул назвал «лицензией на убийство» разрешение правительства страны отключать потребителей от газоснабжения в зимний период за долги по коммунальным платежам. Как заявил Виткул в эфире телеканала «112 Украина», подобной практики еще не было в истории страны.

«Целые города могут отключаться от газа — от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать», — подчеркнул депутат.

Виткул сообщил, что долги населения Украины по коммунальным платежам в настоящее время достигли суммы в 38 миллиардов гривен (примерно 88 млрд рублей) и выросли за последние пять лет в семь раз.

«Не потому, что люди не хотят платить. Потому что у людей просто банально нет денег», — отметил Виткул.

Напомним, с сегодняшнего дня тарифы на газ для населения Украины выросли на 23,5%. Тысяча кубометров газа обойдется жителям страны в 8548 гривен (чуть более 300 долларов) за 1000 кубометров. Повышение тарифов было одним из условий, выдвинутых МВФ для предоставления Украине очередных кредитов.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет жертвовать суверенитетом страны ради «бесплатного газа».