Facebook проиграл битву за молодежь и постепенно теряет пользователей ― The Telegraph

Лондон, 1 ноября. Когда Facebook только появился в середине нулевых годов, он обошел Myspace в роли социальной сети и быстро получил репутацию «прикольного» сервиса. Он стал местом, где подростки и молодые люди публиковали кучу своих фотографий, поздравления с днем рождения копились сотнями, а запросы в друзья приходили каждый день.

Сейчас это время выглядит для Facebook как полузабытый сон. На фоне новых сервисов, соцсеть Цукерберга смотрится как дедушка на дискотеке.

«Эта платформа официально больше не считается «прикольной», ― заявил доктор Бен Мардер, старший преподаватель маркетинга в университете Эдинбургской деловой школы.

По его словам, Facebook потерял новое поколение молодежи и едва ли он сможет когда-нибудь получить их в качестве аудитории.

Как сообщает сервис eMarketer, около двух миллионов пользователей в возрасте до 25 лет перестали пользоваться Facebook в этом году. Примерно 83% пользователей соцсетей в возрасте от 18 до 24 продолжат использовать Facebook, но уже в течение следующих трех лет их доля упадет до 81,5%. Одной из главной причин является тот факт, что изменился тип пользователя соцсети.

«Facebook достиг своего пика, потому что молодые люди больше не хотят пользоваться тем же сайтом, что их родители. Молодежь просто не получает удовольствие от этой платформы. Популярность Facebook у всех возрастных категорий стала причиной его заката», ― заявил Рашид Аджами, генеральный директор соцсети Connectt.

Отмечается, что теряя популярность у молодежи, Facebook слегка набирает позиции у более возрастных пользователей. В этом году примерно 500 тысяч человек в Соединенном Королевстве старше 55 лет намерены начать пользоваться этой социальной сетью. Таким образом, число британцев в возрасте от 55 до 65 лет, сидящих в Facebook, составит 6,4 миллиона человек. Эта возрастная категория станет второй по численности на сайте после молодежи в возрасте от 16 до 34 лет, пишет The Telegraph.

Другой причиной, по которой молодежь бежит с Facebook, стала его перегруженность новым контентом и функциями. Популярная соцсеть регулярно добавляет новые функции, причем пользователи отмечают, что немалая часть функционала просто копируется у его конкурентов. Однако пользователи не ценят подобной заботы; более того – им не нравится новые функции и возможности. Их обилие усложняет работу с сайтом, сбивает пользователей и рекламодателей.

Таким образом, спустя четырнадцать лет, Facebook постепенно теряет свою былую славу и привлекательность, а аналитики предрекают его замену другими, более современными и интересными молодежи проектами.