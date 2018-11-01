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Моряки «Норда» вернулись домой с российскими паспортами — омбудсмен Крыма

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Моряки «Норда» вернулись домой с российскими паспортами — омбудсмен Крыма

Симферополь, 1 ноября. Моряки с российского сейнера «Норд», захваченного на Украине, вернулись домой с российскими паспортами, сообщила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, семь членов экипажа «Норда» вернулись домой 30 октября. На границе Крыма и Украины они были обменяны на семерых украинских моряков. При этом капитан «Норда» Владимир Горбенко до сих пор удерживается Киевом.

Ранее в СМИ появилась информация, что у моряков отобрали российские паспорта. Лубина в интервью ТАСС опровергла данную информацию. По ее словам, посольство РФ в Киеве выдало паспорта российским морякам взамен тех, которые были изъяты. 

«Прежние паспорта исчезли, их власть забрала Украины, посчитали их неправильными и недействительными, и отобрали. Внутренние [общегражданские паспорта] были восстановлены в посольстве РФ в Киеве. Они получили паспорта, проблем нет», — сообщила она.

Моряки «Норда» вернулись домой с российскими паспортами — омбудсмен Крыма

«Норд» был незаконно задержан украинскими пограничниками в конце марта. В течение нескольких дней морякам не давали возможности покинуть корабль. Киев обвинил их в якобы нарушении правил входа в Крым, в отношении капитана «Норда» на Украине заведено в этой связи уголовное дело.

Матрос сейнера Павел Чмыхалов, вернувшийся 30 октября, рассказал, что экипаж судна трижды пытался покинуть Украину. Моряки постоянно находились под надзором украинских силовиков. По его словам, украинская сторона не собиралась выпускать россиян, если бы не обмен.

Моряки «Норда» вернулись домой с российскими паспортами — омбудсмен Крыма

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заверил ранее, что вернувшийся домой экипаж «Норда» получит помощь от крымских властей

Отметим, Украины выставила на аукцион российское судно «Норд». Торги пройдут 7 ноября, стартовая стоимость — 1,63 млн гривен (около 58 тыс. долларов). Владельцы судна намерены оспорить продажу «Норда» в международных судах.

Автор: Олеся Волкова
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