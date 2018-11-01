Центризбирком ЛНР подвергся хакерской атаке

Луганск, 1 ноября. В Луганской народной республике зафиксирована попытка взлома электронной почты Центризбиркома ЛНР.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Луганской народной республики сообщают, что неизвестные пытались взломать электронную почту ЦИК. Как сообщают сотрудники избирательной комиссии, попытка была зафиксирована вскоре после того, как в Совете безопасности ООН прошло заседание, посвященное выборам в Донбассе. В ЦИК ЛНР отмечают, что хакерскую атаку удалось отразить, попытки взломать почту остались безуспешными.

«Работа по организации выборов главы и депутатов народного совета Луганской народной республики идет в соответствии с установленным графиком», — заявили в местном Центризбиркоме.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября. Во вторник, 30 октября, прошло внеочередное заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, однако, представителей Донбасса на него не допустили. Страны-члены Совбеза, в числе которых Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша и Швеция, а также примкнувшие к ним Германия, Больгия и Италия заявили, что не признают результаты выборов в самопровозглашенных республиках и обратились к РФ с просьбой остановить процесс подготовки к голосованию.

По мнению Москвы и ряда иностранных наблюдателей, проведение выборов в Донбассе соответствует минским соглашениям и свидетельствует о выбранном в республиках демократическом курсе.

Между тем, в ДНР заявили, что располагают информацией о подготовке Украиной серии диверсий и провокаций в преддверии выборов 11 ноября.