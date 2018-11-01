Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Центризбирком ЛНР подвергся хакерской атаке

30
0 Оставить комментарий

Центризбирком ЛНР подвергся хакерской атаке

Луганск, 1 ноября. В Луганской народной республике зафиксирована попытка взлома электронной почты Центризбиркома ЛНР.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Луганской народной республики сообщают, что неизвестные пытались взломать электронную почту ЦИК. Как сообщают сотрудники избирательной комиссии, попытка была зафиксирована вскоре после того, как в Совете безопасности ООН прошло заседание, посвященное выборам в Донбассе.  В ЦИК ЛНР отмечают, что хакерскую атаку удалось отразить, попытки взломать почту остались безуспешными.

«Работа по организации выборов главы и депутатов народного совета Луганской народной республики идет в соответствии с установленным графиком»,  — заявили в местном Центризбиркоме.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР запланированы на 11 ноября. Во вторник, 30 октября, прошло внеочередное заседание Совбеза ООН, посвященное этой теме, однако, представителей Донбасса на него не допустили. Страны-члены Совбеза, в числе которых Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша и Швеция, а также примкнувшие к ним Германия, Больгия и Италия заявили, что не признают результаты выборов в самопровозглашенных республиках и обратились к РФ с просьбой остановить процесс подготовки к голосованию.

По мнению Москвы и ряда иностранных наблюдателей, проведение выборов в Донбассе соответствует минским соглашениям и свидетельствует о выбранном в республиках демократическом курсе.

Между тем, в ДНР заявили, что располагают информацией о подготовке Украиной серии диверсий и провокаций в преддверии выборов 11 ноября.  

Автор: Виталий Рыжков
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое