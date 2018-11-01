Глава МИД Великобритании пригрозил РФ «последствиями» и перепутал ее Китаем

Глава МИД Великобритании пригрозил РФ «последствиями» и перепутал ее с Китаем
Лондон, 31 октября. Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию «основанную на правилах международную систему», заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Кроме того, он пригрозил России «последствиями», перепутав при этом ее в своей речи с Китаем.
В своей речи британский министр пригрозил России «очень высокой ценой», если та не изменит свою внешнюю политику. Он заявил, что причинами недовольства Запада и Великобритании в частности являются события августа 2008 года в Южной Осетии, а также воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и инцидент с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Хант подчеркнул, что Лондон хотел бы новых отношений с Москвой.
При этом в своей речи британский министр оговорился и сначала сказал «Китай» вместо «России». Под смех публики он принес свои извинения присутствующим в зале китайцам.
«Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию (именно в этот момент Хант оговорился ― прим. ФАН) в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока», — заявил глава британского МИД.
Инцидент с отравлением Скрипаля и его дочери произошел 4 марта в британском городе Солсбери. Происшествие вызвало дипломатический скандал: Великобритания обвинила в отравлении России, однако та отвергла все обвинения в свой адрес, указав на их голословность и бездоказательность. Москва предложила расследовать инцидент совместно, однако Лондон не только проигнорировал данное предложение, но и отказал российским дипломатам в доступе к Скрипалям. Москва направила более 60 нот с просьбой предоставить доступ к материалам расследования, однако запросы были проигнорированы. Лондон продолжает распространять бездоказательные и голословные обвинения.