Лондон, 31 октября. Соединенное Королевство хотело бы вернуть Россию «основанную на правилах международную систему», заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Кроме того, он пригрозил России «последствиями», перепутав при этом ее в своей речи с Китаем.

В своей речи британский министр пригрозил России «очень высокой ценой», если та не изменит свою внешнюю политику. Он заявил, что причинами недовольства Запада и Великобритании в частности являются события августа 2008 года в Южной Осетии, а также воссоединение Крыма с Россией в 2014 году и инцидент с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Хант подчеркнул, что Лондон хотел бы новых отношений с Москвой.

При этом в своей речи британский министр оговорился и сначала сказал «Китай» вместо «России». Под смех публики он принес свои извинения присутствующим в зале китайцам.

«Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию (именно в этот момент Хант оговорился ― прим. ФАН) в основанную на правилах международную систему, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут происходить и дальше, цена для России будет очень высока», — заявил глава британского МИД.

Инцидент с отравлением Скрипаля и его дочери произошел 4 марта в британском городе Солсбери. Происшествие вызвало дипломатический скандал: Великобритания обвинила в отравлении России, однако та отвергла все обвинения в свой адрес, указав на их голословность и бездоказательность. Москва предложила расследовать инцидент совместно, однако Лондон не только проигнорировал данное предложение, но и отказал российским дипломатам в доступе к Скрипалям. Москва направила более 60 нот с просьбой предоставить доступ к материалам расследования, однако запросы были проигнорированы. Лондон продолжает распространять бездоказательные и голословные обвинения.