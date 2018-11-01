В Сети появилось видео, как Клинцевич подергал за бороду украинского эксперта

Москва, 1 ноября. Накануне российский сенатор Франц Клинцевич в прямом эфире в ответ на хамство подергал за бороду украинского политолога.

В среду в прямом эфире программы «60 минут» завязалась словесная перепалка, главными участниками которой стали член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич и украинский политолог Александр Охрименко. Поводом для взаимной пикировки стала ситуация в Донбассе.

Эксперт, представляющий позицию Киева, заявил, что на территории ДНР и ЛНР находятся, якобы, российские войска, в ответ на что Клинцевич напомнил тому о суверенитете Украины.

«Вы же самостоятельная страна, так объявите войну России», — заявил сенатор.

Ведущая программы призвала оппонентов к порядку, упрекнув Охрименко в хамстве и провоцировании Клинцевича.

В какой-то момент сенатор не сдержался, подошел к украинскому политологу и пару раз дернул его за бороду.

«Я еще печень умею прощупать», — добавил Клинцевич.

Напомним, что после государственного переворота в Киеве в 2014 году ряд территорий в Донецкой и Луганской областях Украины отказались признавать легитимность новой власти и объявили о своей независимости, в ответ на что новое украинское правительство начало в Донбассе так называемую «антитеррористическую операцию», попутно обвиняя РФ в военной помощи ДНР и ЛНР и заявляя о присутствии там регулярной российской армии.

В Москве, в свою очередь, все эти годы опровергают заявления Киева, отмечая, что выступают лишь в качестве посредника, заинтересованного в скорейшем урегулировании кризиса.