Елене Воробей вызвали скорую прямо к поезду

Москва, 1 ноября. Юмористка Елена Воробей потеряла сознание в ночном поезде.

Российская юмористка Елена Воробей испытывает проблемы со здоровьем из-за переутомления. В своем Instagram артистка сообщила, что почувствовала себя плохо в ночном поезде, когда ехала из Петербурга в Москву. Как отметила Воробей, первую помощь ей оказали проводники, а по прибытии, «на всякий случай», вызвали скорую прямо к поезду.

Врачи диагностировали резкий скачок давления. По мнению медиков, его причиной может быть переутомление.

«Мы делаем все, чтобы уже завтра я была в строю и могла работать», — заявила Воробей в своем видеообращении к поклонникам.

Юмористка добавила, что как только вызвали скорую помощь, ей сразу же позвонил журналист одного из «желтых» изданий.

«Похоже, операторы скорой помощи торгуют информацией личного характера. Господа юристы, это нормально?» — задается вопросом артистка.

Как сообщила позднее Федеральному агентству новостей представитель Елены Воробей, с юмористкой все в порядке, она не госпитализирована.