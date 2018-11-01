СМИ назвали страну, где после поражения в Сирии может укорениться ИГ

Вашингтон, 1 ноября. Американское издание National Interest назвало следующую страну, где в скором времени террористическая группировка «Исламское государство»1 может укрепить свои позиции.

По мнению авторов, ИГ1 может укорениться в Иордании. Издание отмечает, что, несмотря на то, что Иордания закрепила за собой репутацию ключевого союзника США в регионе в борьбе с ИГ, Хашимитское королевство находится в серьезной опасности.

По данным National Interest, на данный момент иорданцы занимают третью позицию по численности среди иностранных боевиков террористической группировки. Их численность оценивается в три тысячи человек. Помимо этого авторы напоминают о внутренних проблемах страны: безработица, нищета, религиозный экстремизм.

По мнению издания, после поражения в Сирии и Ираке иорданские наемники ИГ вскоре вернутся на родину. После получения реального военного опыта они станут угрозой безопасности внутри Иордании.

Усугубляет ситуацию, по мнению авторов издания, сложная ситуация с сирийскими беженцами в стране, которых насчитывается на сегодняшний день 658 тыс. человек. Журналисты предполагают, что из-за плохих условий пребывания они представляют благодатную почву для семян радикализма и могут присоединиться к террористам.

Отметим, последнее время беженцы начали возвращаться из Иордании в Сирию. Во многом это происходит благодаря открытому 15 октября пункту пропуска «Насиб» на границе двух стран.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, сирийские власти при помощи российских военнослужащих восстановили инфраструктуру КПП «Насиб». Там развернуты отделения отправки беженцев к местам проживания, материального обеспечения, обеспечения одеждой, оформления документов, отдыха, питания, санитарно-эпидемиологической обработки, медицинского осмотра, встречи.

КПП «Насиб» находится в 15 км от города Даръа. В 2015 году его захватили боевики вооруженной оппозиции. 6 июля он вновь перешел под контроль армии Сирии.

На прошлой неделе сотрудники КПП рассказали ФАН о рекордном притоке иностранных гостей из Иордании, которые выразили желание посетить Сирию впервые за долгие годы.

1 Организация запрещена на территории РФ.