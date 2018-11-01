Родион Газманов прокомментировал получение им медали за участие в военной операции в Сирии

Москва, 1 ноября. Артист Родион Газманов прокомментировал получение им медали от министерства обороны РФ за участие в военной операции в Сирии. Документ о получении награды Газманов продемонстрировал в своем Instagram, где многие комментаторы заявили, что вручение медали артисту обесценивает ее статус.

Награждение Газманова было проведено во время акции «Кинодесант» в Киргизии, организованной Минобороны РФ. Медаль артисту была вручена прямо на сцене. Сирию Газманов посетил в феврале, выступив там с концертов для российских военнослужащих.

По его словам, члены его коллектива нервничали перед командировкой, однако все приняли добровольное решение отправиться с САР, чтобы дать концерт. Газманов отметил, что те, кто критикуют его за медаль, не вполне понимают контекст его поездки.

«Я не мог на сцене от этой награды отказаться, потому что мы там были, это была непростая поездка. Это решение было принято. Я считаю, что отказаться от награды было бы неуважением к тем людям, ради которых мы туда ездили», — приводит слова Газманова телеканал «360».

Он добавил, что не собирается носить медаль напоказ или хвастаться ей, однако убежден, что эта наград – достойный повод для гордости.