«Роснефть» подписала соглашение по стабилизации ситуации на рынке топлива в РФ

Москва, 1 ноября. «Роснефть» подписала соглашение по стабилизации ситуации на рынке топлива в России. Данный документ уже направлен в правительство, сообщают в пресс-службе компании.

В эту среду министерство энергетики России, а также ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ согласовали комплекс мер по стабилизации цен на топливном рынке, установив уровень поставок нефтепродуктов в оптовую продажу. Соглашение начнет действовать с 1 ноября.

В компании «Роснефть» заявили, что поддерживают меры, принимаемые правительством по стабилизации рынка нефтепродуктов. В пресс-службе отметили, что компания приветствует предложенное вице-премьером Дмитрием Козаком решение.

«Соответствующие документы подписаны и направлены в правительство», — добавили в «Роснефти».

Как сообщается, благодаря подписанному соглашению, удастся поддерживать оптовые цены, а также цены топлива на заправках. Об этом ранее заявлял министр энергетики РФ Александр Новак. Кроме того, принятые меры дадут возможность избежать торговли некачественным топливом, а также повысить эффективность переработки нефти.