Ракетоносцы Ту-160 завершили плановый полет над Норвежским морем

Москва, 1 ноября. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 завершили свой плановый полет, длившийся более десяти часов, над акваториями Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, во время полета российских ракетоносцев по тревоге были подняты британские истребители, размещенных на шотландской авиабазе «Лоссимут».

Российские летчики регулярно совершают плановые полеты над нейтральными водами Арктики, а также Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей. Действия ВКС РФ полностью соответствуют международным нормам.

Ракетоносец Ту-160, называемый иногда «Белым лебедем», является стратегическим бомбардировщиком с изменяемой геометрией крыла. Этот самолет – основа дальней авиации ВКС РФ.