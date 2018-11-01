Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых «мертвецов шоу-бизнеса»

Москва, 1 ноября. Приуроченный к Хэллоуину ежегодный рейтинг Forbes назвал 13 самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей. Согласно рейтингу, все его участники заработали за этот год в два раза больше, чем за прошлый: 628 млн долларов.

Первую строчку уже традиционно занимает Майкл Джексон, «заработавший» 400 млн долларов. Больше половины (287 млн долларов) была заработана единственной сделкой: фонд наследников Джексона продал американской «дочке» Sony принадлежавшую ему 10-процентную долю компании EMI Music Publishing, владеющей правами на миллионы песен.

«Король» Элвис Пресли расположился на второй строчке с 40 млн долларов. Сумма складывается из почти миллиона копий его альбомов и продаже билетов в его поместье Грейсланд в Мемфисе.





Первую тройку замыкает скончавшийся в 2016 году гольфист Арнольд Палмер с заработком в 35 млн долларов. Под его именем продают спортивное снаряжение и напитки, сообщает «Газета.ру».

В первую пятерку также вошли художник-карикатурист Чарльз Шульц, автор песика Снупи, (34 млн долларов) и Боб Марли (23 млн долларов).

Впервые в рейтинге засветился основатель Playboy Хью Хефнер с 15 млн долларов. В этом году его наследники продали принадлежавшую ему недвижимость. Еще одним дебютантом стал убитый летом рэпер XXXTentacion (11 млн долларов).

Ранее журнал Forbes опубликовал списки самых высокооплачиваемых телевизионных актеров и актрис года. Самой высокооплачиваемой актрисой в седьмой раз подряд стала звезда «Семейки» София Вергара. Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых телеактеров в четвертый раз стал Джим Парсонс (Шелдон Купер, «Теория большого взрыва»).