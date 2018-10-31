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Неонацисты, снявшие ролик с избиениями бездомных, собирают «пожертвования» от сочувствующих

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Неонацисты, снявшие ролик с избиениями бездомных, собирают «пожертвования» от сочувствующих

Москва, 31 октября. Неонацисты, «герои» ролика с жестокими избиениями бездомных, собирают деньги, чтобы, возможно, уехать из России. 

В конце октября стало известно о группе неонацистов, которые при свете дня жестоко избивают бездомных. В Сети были опубликованы два ролика с подборками расправ над бомжами, нарко- и алкозависимыми. 

News.ru удалось связаться с «героями» ролика через анонимный чат Telegram. Цель своих «похождений» неонацисты комментировать отказались. По их словам, сейчас они собирают деньги «для тех, кто на свободе и еще в России». На данный момент сочувствующие перевели 120 тыс. рублей. Участник группы уточнил, что им нужно собрать «примерно 300 на четверых».

Авторы жестокого видео называют себя «санитарами». Ролик был заснят якобы для конкурса в группе во «ВКонтакте» «Белый расист [О.Б.О.]» (в настоящее время закрыта). Аббревиатура О.Б.О. расшифровывается как «Организация Белый Охотник».

Автор: Олеся Волкова
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