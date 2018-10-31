Порошенко признал, что все больше украинцев уезжают работать за рубеж

Киев, 31 октября. В 2018 году был зафиксирован существенный рост числа украинцев, уезжающих работать в другие страны, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Как сообщает УНН, говоря о трудовой миграции, Порошенко подчеркнул, что «тенденция растет». По его словам, в этом году за границу «на 10−15% выезжает больше» украинцев.

Президент при этом добавил, что не считает данную тенденцию негативной. По его мнению, позитивным моментом является то, что Украина «становится частью европейского рынка труда».

Порошенко пришлось констатировать, что украинских работодателей от конкуренции на этом «европейском рынке труда» ничего уже не защитит.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, по данным Министерства социальной политики Украины, ежегодно на сезонные работы за границу выезжают не менее 9 млн украинцев. По данным Евростата, больше всего украинцы предпочитают Польшу: по приблизительным подсчетам, здесь проживают и работают от 1,4 до 2 млн украинцев.

По данным Госстата Украины, во втором квартале текущего года число безработных в стране уменьшилось на 8,3% по сравнению с прошлым годом. Однако эксперты признают, что уровень безработных граждан снижается в основном за счет оттока населения, сообщала «Газета.ру».