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Переход на «цифру» может оставить почти треть россиян без телевидения в новом году

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Переход на «цифру» может оставить почти треть россиян без телевидения в новом году

Москва, 31 октября. Почти треть телевизоров в домах россиян не способны принимать сигнал цифрового вещания. При полном отключении аналогового сигнала, запланированного на январь 2019 года, все они останутся без доступа к телевидению.

Согласно экспертным оценкам, подготовленным по запросу Минпромторга, к концу текущего года в стране будет до 33,7 млн телевизоров (или 30,6%), способных принимать только сигнал аналогового телевидения. Если отключение вещания 20 обязательных каналов в аналоговом формате пройдет в запланированный срок (середина января следующего года), владельцы этих телевизоров не смогут смотреть на них основные федеральные телеканалы, сообщает РБК.

Переход на «цифру» может оставить почти треть россиян без телевидения в новом году

На реализацию программы по переходу на цифровое вещание выделено 174 млрд рублей. Минпромторг запросил у экспертов заключение, в котором бы указывалось, у скольких россиян есть приставки или телевизоры, способные принимать сигнал эфирного цифрового ТВ. По мнению экспертов, в случае отключения аналогового ТВ от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров могут оказаться с «черным» экраном.

По оценкам замгендиректора МНИТИ Константина Быструшкина, после отказа от аналогового вещания без телевидения могут остаться 5 млн домохозяйств. 

Эксперты издания считают, что для решения проблемы отключение «аналога» должно проходить постепенно, «а сам процесс должен сопровождаться масштабной разъяснительной кампанией». Еще один вариант: тестовое отключение в одном или нескольких регионах. На данный момент речь идет о Тверской области.

Автор: Олеся Волкова
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