Переход на «цифру» может оставить почти треть россиян без телевидения в новом году

Москва, 31 октября. Почти треть телевизоров в домах россиян не способны принимать сигнал цифрового вещания. При полном отключении аналогового сигнала, запланированного на январь 2019 года, все они останутся без доступа к телевидению.

Согласно экспертным оценкам, подготовленным по запросу Минпромторга, к концу текущего года в стране будет до 33,7 млн телевизоров (или 30,6%), способных принимать только сигнал аналогового телевидения. Если отключение вещания 20 обязательных каналов в аналоговом формате пройдет в запланированный срок (середина января следующего года), владельцы этих телевизоров не смогут смотреть на них основные федеральные телеканалы, сообщает РБК.

На реализацию программы по переходу на цифровое вещание выделено 174 млрд рублей. Минпромторг запросил у экспертов заключение, в котором бы указывалось, у скольких россиян есть приставки или телевизоры, способные принимать сигнал эфирного цифрового ТВ. По мнению экспертов, в случае отключения аналогового ТВ от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров могут оказаться с «черным» экраном.

По оценкам замгендиректора МНИТИ Константина Быструшкина, после отказа от аналогового вещания без телевидения могут остаться 5 млн домохозяйств.

Эксперты издания считают, что для решения проблемы отключение «аналога» должно проходить постепенно, «а сам процесс должен сопровождаться масштабной разъяснительной кампанией». Еще один вариант: тестовое отключение в одном или нескольких регионах. На данный момент речь идет о Тверской области.