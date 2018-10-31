Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Я еще и печень умею прощупать»: Клинцевич взял украинского политолога за бороду в прямом эфире

834
0 Оставить комментарий

«Я еще и печень умею прощупать»: Клинцевич взял украинского политолога за бороду в прямом эфире

Москва, 31 октября. Член Совета Федерации в пылу перепалки с украинским политологом Александром Охрименко не выдержал и в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» подергал своего оппонента за бороду.

Причиной спор стало убеждение украинского гостя студии, что на территории ДНР и ЛНР якобы находятся российские войска. Клинцевич заявил своему оппоненту, что если он прав, то Украине, как самостоятельной стране, следовало бы объявить России войну. В итоге началась словесная перепалка, в ходе которой Клинцевич дернул Охрименко за бороду.

«Я еще и печень умею прощупать», — сказал напоследок Клинцевич политологу.

Напомним, что после государственного переворота в Киев зимой 2014 года, ряд территорий Донбасса не признали новую власть и объявили о своей независимости. В ответ Украина начала военную операцию в восточном регионе страны. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Украины, однако Россия каждый раз опровергала подобные заявления, напоминая, что не участвуют в украинском гражданском конфликте.

Автор: Антон Зарубин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое